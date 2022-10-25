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Düzgün DENİZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da freni patlayan kömür yüklü TIR 3 araca çarparak durabildi. Araçların hasar gördüğü kazada TIR’da bulunan kömür çuvalları yola savruldu.

Kaza saat 22.00 sıralarında Ankara’nın Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Şehit Salim Akgül Caddesi’nde meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 06 COJ 677 plakalı kömür yüklü TIR, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, park halindeki 06 NO 751, 06 BVR 311 ve 06 CGH 481 plakalı araçlara çarparak durabildi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken etrafa savrulan kömürler aynı firma tarafından gönderilen başka bir TIR’a yüklendi

Kazada TIR’ın çarptığı araçlardan birinin sahibi olan esnaf Abdulkadir Gümüş, “1 saat önce esnaf arkadaşlardan haber geldi. ‘Freni patlayan TIR, 2 aracı pert etti’ dediler. Benim aracımda sadece maddi hasar oluştu. Görevliler gelip önlem aldılar” dedi.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)

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