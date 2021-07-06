Ankara’da FETÖ operasyonu: 66 gözaltı kararı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla, İnkum Sahili'nde 17 Ocak'ta batan kuru yük gemisinin bulunduğu bölgeye çelenk ve karanfil bırakıldı. Gürcistan'ın Poti...