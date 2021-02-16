Ankara’da ‘FETÖ’ operasyonu: 13 gözaltı 

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, FETÖ/PDY’nin hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 2’si eski binbaşı 13 firari şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakın zamanda düzenlenen operasyonlarda FETÖ’nün yeniden yapılanma faaliyetlerini firari örgüt mensupları vasıtasıyla yürüttüğünü tespit etti. Bunun üzerine yapılan araştırmalarda aranan bazı FETÖ üyelerinin, terör örgütünün hücre evlerinde saklandığını belirledi. Sabah saatlerinde belirlenen hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında meslekten ihraç 2 binbaşı ve 3 öğretmenin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Hücre evlerindeki aramalarda, yapılanma faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 7 bin 10 dolar, 2 bin 225 avro ile 16 çeyrek, 3 yarım ve 6 tam altın ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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