Kaza, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Karandere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan, Aksaray yönüne doğru ilerleyen Cumali A. yönetimindeki 34 COA 318 plakalı kamyon, aynı yöne ilerleyen Bayram Sarıkaya yönetimindeki 06 SFP 40 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, traktör sürücüsü Bayram Sarıkaya ve eşi Rasime Sarıkaya yaralandı. Yaralılar, yan yatan traktörün altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rasime Sarıkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı eşi Bayram Sarıkaya ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Bayram Sarıkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Cumali A. gözaltına alındı.

3 JANDARMA PERSONELİ YARALANDI

Öte yandan, kaza raporunu tutmak için gelen ve bölgede çevre güvenliğini sağlayan jandarma ekiplerinin bulunduğu araca, sürücüsünün kontrolünden çıkan M.S. yönetimindeki 06 SCR 95 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 jandarma personeli yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralı 3 jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü M.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.