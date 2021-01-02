Ankara’da, fabrika nizamiyesinde korkutan yangın

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde, makine imalat fabrikasının giriş nizamiyesinde çıkan yangın, paniğe yol açtı.

Akşam saatlerinde Saray Keresteciler Sitesi’ndeki makine imalatı fabrikasının giriş nizamiyesinde televizyondan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, nizamiyeyi sararken yangını fark eden bekçi dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. İtfaiye erlerince yangın, kontrol altına alırken, olayda yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle nizamiye kullanılamaz hale geldi.

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