Ankara’da evden hırsızlık yüzde 91 azaldı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde son 2017 yılında 10 bin 821 olan evden hırsızlık olaylarının 2020’de 894’e düştüğünü açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabından, son 4 yılda kent genelinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarına ilişkin grafik paylaştı. Buna göre, 2017’de 10 bin 821, 2018’de 3 bin 824, 2019’da bin 672 ve 2020’de 894 hırsızlık olayı meydana geldi. Bu kapsamda son 4 yılda meydana gelen evden hırsızlık olaylarında yüzde 91 azalma yaşandığı belirtildi. Öte yandan paylaşımda, “Son 4 yılda almış olduğumuz önlemler ile birimlerimiz tarafından yürütülen başarılı çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, evden hırsızlık olayları vatandaşlarımızın kabusu olmaktan çıkarılarak minimal seviyeye indirilmiştir. Doğru çağrıda bulunan Ankaralılara teşekkür ederiz” denildi.

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