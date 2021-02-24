Ankara’da Eş-Şebab üyesi teröriste gözaltı

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ANKARA, (DHA)- ANKARA’da polisin düzenlediği operasyonda, Eş-Şebab üyesi terörist gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmalarda, daha önce Kenya’da El Kaide bağlantılı Eş-Şebab üyesi olduğu belirlenen Almanya-İtalya çifte vatandaşı A.B.’nin Ankara’ya geldiği tespit edildi. Bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasoynunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda A.B. yakalanarak gözaltına alındı.
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