Ankara’da el konulan 77 köpek kurayla sahiplendirilecek / Ek fotoğraflar

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Evde kaçak kazı yaparak kömür çıkaran 4 kişi yakalandı
Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, evin altını kazarak kaçak kömür çıkardığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. İl...
Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız’ın Nişantaşı’nda çantası böyle çalındı
Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL (DHA) Şişli, Nişantaşı'nda işyerinde alışveriş yapan sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'ın çantası çalındı. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay,...
Gaziantep’te mangal yakamayanlar, kebap siparişi veriyor
Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde mesire alanlarında piknik yapıp, mangal yakamayanlar, kepapçılardan kebap siparişi veriyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle...
Tarihi kalıntılar çıkınca inşaat durdu
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, temel kazısı sırasında eski mezarlar ve tarihi eser kalıntılarına rastlanınca inşaat durdu. Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi'nde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü...