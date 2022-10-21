Ankara’da eğlence merkezinde kavga: 1 ölü, 5 tutuklama

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Haluk KARAASLAN- Mehmet Serkan ŞAFAK/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’da bir eğlence merkezinde çıkan kavgada, garsonlar tarafından darbedilen Doğan Öztürk (44) hayatını kaybetti, olayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 2 gün önce sabaha karşı Çankaya’da bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. Doğan Öztürk, iddiaya göre, gece saatlerinde gittiği eğlence merkezinde sahneye çıkarak oyun oynadı. Garsonlar, başka müşterilerin de oynamak istediğini söyleyerek, bir süre oynayan Öztürk’ü sahneden indirmek istedi. Ancak Öztürk, sahneden inmek istedi. Bunun üzerine garsonlar, Öztürk’ü mekandan çıkardı. Burada yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre garsonlar, Öztürk’ü darbetmeye başladı. Daha sonra eğlence merkezi dışına bırakılan Öztürk, oturduğu yerde yığılıp kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Öztürk’ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu kavgaya karışan 15 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü, eğlence merkezi de mühürlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli serbest bırakıldı, 9 şüpheli ise adliye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 9 şüpheli, ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklarken, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. (DHA)

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