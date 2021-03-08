Ankara’da drift partisinde kullanılan 26 araç trafikten men edildi

ANKARA’da bir araya gelerek drift yapan kalabalık gruba, ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak ve pandemi kurallarına uymamak gibi birçok suçtan ceza yağdı. Drift yaptığı belirlenen 26 araç da trafikten men edildi.

Ankara’da dün öğleden sonra eski model araç sürücüleri Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi 1468’inci Cadde’de bir araya geldi. Maske takmadığı görülen kalabalık grup, araçları ile drift yapmaya başladı. Bir anda ortalığı toza dumana katan grup, sosyal mesafeyi de hiçe saydı.

İhbar üzerine olay yerine giden emniyet ekipleri, drift yapan kalabalık gruba ceza yağdırdı. Maskenin ve mesafenin olmadığı etkinlikte, sürücülerin bir kısmı da polisi görünce ceza yememek için kaçmaya çalıştı. Emniyet ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada etkinliğe katılan grup içinde bulunan 1 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 5 sürücüye dur ihtarına uymayarak kaçmaktan, 8 sürücüye araç tescil belgesi bulundurmamaktan, 22 sürücüye de tehlikeli araç kullanmaktan ceza uygulandı. Etkinliğe katıldığı belirlenen toplam 26 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca, etkinliğe katılan 47 kişiye, maske kullanmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı için pandemi tedbirlerine aykırılıktan Umumi Hıfzısahha Kanunu gereğince idari işlem yapıldı.