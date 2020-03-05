1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri, 2-5 Ocak’ta Altınpark fuar alanında yapıldı.Etkinlikte, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Tunceli, Malatya ve Adıyaman’ın tanıtımı yapıldı.

Ankaralılar, dört gün süren etkinlikte yöresel ürünleri hem tatma hem de satın alma imkanı buldular. Büyük ilgi gören etkinlik yoğun istek üzerine bazı illerin katılımı ile tekrarlanıyor.

2.Doğu ve Güney Doğu İlleri Tanıtım Günleri 5-8 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.

Erzurum,Erzincan,Elazığ illerine ait bütün zenginlikler Altınpark ANFA Fuar alanında Ankara halkıyla buluşacak.

Büyük bir heyecanla beklenmekte olan bu yöresel tanıtım günlerine her zaman halkın ilgisi büyük olmakta. Fuar alanında her kente ait oluşturulan özel sokaklarda, o yörenin doğal, tarihi, kültürel ve sanatsal bütün değerleri görülebilecek.

1980’li yılların başında büyük yankılar yaratan ve yoğun katılımla ilk defa Ankara ve çevresini bütün değerleri ile tanıtan etkinliği o tarihte Ankara Atatürk Kültür Merkezi salonlarında ve bahçe alanında başlatan Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak büyük mutluluk duymaktayım. Daha sonra Halk Kültürü Genel Müdürü olarak bu etkinliğin yurt geneline yayılmasına destek olmam da büyük yarar sağlamıştır. Gurur ve mutluluk vericidir.

Örnek oldu ve bütün Türkiye’ye yayıldı. İllerimiz Ankara, İstanbul gibi büyük kentlerde tanıtım günleri düzenleyerek yurt geneline ve dünyaya açılmaktan memnun ve mutlu oldular. Bu anlayış giderek yaygın, etkin ve anlamlı bir şekilde sürdürülmektedir.

“Sen, ne güzel bulursun gezsen Anadolu’yu” diyordu şair, şimdi ülkemizin kentleri, büyük kentlere gelerek kültürel ve tarihi zenginliklerini afişleri ,sergileri ve diğer etkinliklerle “TANITIM GÜNLERİ”nde sergilemekteler. Heyecanla, merakla, hevesle ve büyük ilgiyle karşılanan bu kültürel etkinlikler büyük ses getirmekte. Bu tanıtım günleri her yıl yenilenerek yapılmalıdır.

Ankara , İstanbul, İzmir ve diğer illerimizde , kentleri tanıtım günleri düzenlenmekte ve toplum büyük bir ilgi, sevgi ve dikkatle bu sergileri izlemekte.Ayrıca Anadolu’nun kırsal kesimlerinden büyük kentlere göç eden aileler de doğdukları yerlerin kültürel zenginliğini bir kez daha gezip görerek hasret gidermekte ve gururlanarak mutlu olmaktalar.

Dış ve iç turizme büyük katkıları olan bu etkinlikler, ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağlamakta. Bu sergiler, zengin ve renkli halk kültürümüzü , halkımızla buluşturup kaynaştırarak gurur ve mutluluk kaynağı olmakta.Tanıma,tanıtma ,dostluk ve koruma kültürü gelişmektedir.

Ben Anadolu, şiirimde anlatmaya çalıştığım Ülkemiz, tanıtım günlerine,sergilere, şiirlere, romanlara, albümlere,kitaplara,öykülere, türkülere ve belgesellere hep konu olmakta.

“Ben Anadolu: Tarihe tanıklık eden,/Çağlar ötesinden kalma mabetler,saraylar,/Anadolu , Rumeli hisarları,bedestenler,/Arkeolojik,etnografik tarihi bulgular,/Pişmiş toprak üstüne çivi yazılı mektuplar,/Antik seramik, cam, bronz,/Türk –İslam eseri belgeler,/Kalaylı bakır taslar,helkeler/Bende.

Dünyaca ünlü eşsiz mozaikler,/Höyükler,Tümülüsler,/Eski şark ve garp eserleri,/Dikili ve yazılı taşlar,/Tekkeler, zaviyeler,/Kazanlar dolusu keşkekler,aşlar,/Kara gözler,kara kaşlar,/Oyalar,işlemeler,nadide taşlar,/Kınalı kuzular,başlar,/Bende.

Çini sanatıyla donatılmış,/Turkuaz külliyeler,/Selimiye, Süleymaniye,Gök medrese,/İmarethane,şifahane,darphaneler,/Arkaik mimariler,lahitler,/Çifte başlı çifte minareler,/Geçmişten geleceğe uzanan,/Ata sanatı tezhip, hat, minyatürler,/İlk kurşun ve ilk adım anıtları,/Bende.

Karun hazineleri,Hitit güneşi,/Nemrut Dağı’nın yoktur eşi,/Kabartma kitabe,burmalı sütun,

Medusa, Troya,Larisa,Termossos,/Altın şamdanlı, fil dişi,/Nadide taşlarla süslü Topkapı,Yerebatan Sarayı,/Bağdat köşkü, hırka-i saadet,/Sorguçlar,nişanlar, silahlar,şamdanlar,

Zümrüt ve inciler bezeli tahtlar,//Mukaddes emanetlerle ,/Vefalı,cefalı analarla doluyum,

Ben Anadolu’yum

Güzel örnekler seviliyor, kalıcı,yararlı ve etkili oluyor. Her alanda yararlı ve yaygın ilgi ve tasvip gören bu ve benzeri etkinlikler, organizeler ve anlayışlar yaygınlaştıkça başarı ve mutluluk sağlayacaktır.