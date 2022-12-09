Ankara’da devrilen kireç yüklü TIR’ın sürücüsü ağır yaralandı

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Enes GEYİK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Elmadağ ilçesinde, kontrolden çıkan kireç yüklü TIR’ın devrildiği kazada, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ankara- Kırıkkale yolu Elmadağ çıkışında meydana geldi. Kırıkkale yönüne gitmekte olan Metin K. (41) yönetimindeki kireç yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp devrildi. Hurdaya dönen TIR’ın sürücüsü ağır yaralanırken, kireç torbaları ise yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Metin K. sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dr. Hulusi Alataş Elmadağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. TIR, vinçle yoldan kaldırılırken kireç torbaları da görevlilerce toplandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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