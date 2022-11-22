Ankara’da DEAŞ soruşturmasında 10 gözaltı (2)

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10 GÖZALTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırmak ve çatışma bölgelerine gitmelerini sağlamak amacıyla örgütsel toplantılar organize ettikleri belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin; çocukları için yasa dışı eğitim faaliyetleri yaptığı, kendi aralarındaki husumetlerle ilgili örgütsel hükümler doğrultusunda sözde mahkemeler kurarak yargılama etkinliği yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada sözde örgütsel yargılamalara ait dokümanlar, örgütsel faaliyetleri finanse etmekte kullandıkları değerlendirilen 40 bin TL ve kaçak cep telefonu parçaları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. (DHA)

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