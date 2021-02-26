Ankara’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı kararı

Ankara’da çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Irak ve Suriye uyruklu 7 şüphelinin, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ve çatışma bölgeleriyle irtibatları olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması çalışmalarını sürdürüyor.