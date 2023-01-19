Ankara’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

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ANKARA’da, çatışma bölgelerindeki DEAŞ’lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenenlere yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ’lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 11 yabancı uyruklulaya yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. İstihbari bilgiler ve analiz çalışmalarında, yabancı terörist savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, işlem ve sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.

