Ankara’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı / Fotoğraflar

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KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, son 4 ay içinde 21 otomobilden 40 bin lira değerinde eşya çalan hırsızlık şüphelisi Oğuz T. (24), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. Kentte,...
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