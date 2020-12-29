Ankara’da DEAŞ operasyonu; 35 Iraklı gözaltında

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, emniyetin ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütüyle irtibatı tespit edilen 35 Irak uyruklu, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığı, saha ve analiz çalışmaları yürüttü. Bu kapsamda, kentte DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler elde edilen 40 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti yapılan operasyonda 35 Irak uyruklu, yakalanarak, gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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