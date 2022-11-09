Ankara’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

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ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda, çatışma bölgeleriyle bağlantıları tespit edilen yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyrukluya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alınırken, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. (DHA)

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