Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’de olmayan, dünyada da çok az olan meydan projemizi hizmete açtık. Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı; ses, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı, çocuklarımızın gönüllerince eğlenmesi için ıslanma havuzunun bulunduğu dünya meydanları arasında yer alacak eşsiz bir eserdir. Bu eserle dünyanın en güzel ve en büyük meydanını Keçiören’e, Ankara’ya ve ülkemize kazandırdık” dedi.