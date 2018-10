ANKARA’DA BURAM BURAM EKMEK KOKUSU

ULUSLARARASI EKMEK FESTİVALİ “LEZZET DURAKLARI” İLE BAŞKENTLİLERİ BÜYÜLEYECEK…

“Ekmeğin de festivali mi olur?” demeyin. Fas, İtalya, Almanya, Arjantin, Kuveyt, Irak, Venezuela, Tayland, Bosna Hersek ve daha birçok ülkenin katılımı ile gerçekleşen festival, konuklarına birbirinden lezzetli ekmekleri tattırarak tanıttı. Dünyanın farklı bölgelerinden ekmekler, fırıncılar, atölye çalışmaları ve akademisyenlerin yer aldığı festivalde misafirler alışveriş de yaptı.

Ekmek Festivali, dünya’da binlerce yıldır sofraları süsleyen ekmeğin, farklı kültürlerdeki çeşitlerinin hazırlanma aşamasını en profesyonel ellerden görme ve ülke ekmeklerini tatma imkânı sunarken, yükselen trend artizan ekmekçilik hakkında da bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.

Ankara, dünyanın en büyük ekmek festivallerinden biri olan Uluslararası Ekmek Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Ruan Fuarcılık ve Mine Ataman Bred’ in organizasyonunda Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun destek ve işbirliği ile 12- 14 Ekim 2018 tarihlerinde Cermodern’de ziyaretçileri ile buluştu. “Uluslararası Ekmek Festivali’nde Vakfıkebir Taş Fırın Ekmeği de uluslararası arenada görücüye çıktı. Festivalde; İtalyan şefler, İtalyan büyükannelerinin ekmeklerini yaptı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilecek workshopta 15 kişiye İtalyan ekmekleri yaptırıldı. Yemek yarışmalarında jüri üyeliği yapan, festivallerde yemek organizasyonları ve workshoplar düzenleyen Asuman Kerkez ile “Sağlıklı ve kalıcı zayıflığı arzuluyorsanız, ekmeksiz diyet olmaz” söylemiyle son zamanların gözde diyetisyenlerinden Elvan Odabaşı, sağlıklı beslenmede ekmek anlayışına dair ziyaretçilere farklı bir bakış açısı sundu.

Bol miktarda mineral ve protein içeren ekmek, toplumların en önemli yaşamsal besin kaynakları arasında yer alıyor. Türk kültüründe kutsal kabul edilen ekmek için birçok ülke, Uluslararası Ekmek Festivali’nde bir araya gelerek ekmek kültürlerini tanıttı. Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz ve Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği bünyesinde bulunan usta şefleri ile ekmek ve unlu mamul ürünleri üzerine workshoplar gerçekleştirildi.

İTALYAN ŞEFLER BÜYÜKANNELERİNİN EKMEKLERİNİ YAPTI

Festivalde; İtalya Büyükelçiliği’nin ekmek atölyesinde, İtalyan şefler büyükannelerinin ekmeklerini yaptı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen workshop’ta; 15 kişiye, İtalyan ekmekleri yaptırıldı.

LATİN JAZZ MÜZİĞİNİN ÖNEMLİ İSMİ “ORLANDO POLEO TÜRKİYE’DE”

Venezuela’nın Latin Jazz müziğin en önemli perküsyonistlerinden biri olarak kabul gören Orlando Poleo (Perküsyon, Koro, Müzikal Direktör) ve grubundan NardyCastellini, (Saksafon) RenaudPalisseaux (Piyano, Koro) ile Alan Chimpen (Bateri) ve Jose ”Cuchy” Almeida (Bas, Şarkıcı) Festival kapsamında dinleyicileriyle buluştu. Venezuela, Almanya, Irak, Kuveyt, İsrail, Türkmenistan, Fas, İtalya ve Tayland’ın katılımı ile gerçekleşecen festival birbirinden ünlü misafirleri ağırladı.

VAKFIKEBİR EKMEĞİ İLE FARK YARATACAĞIZ…

Geçmişi, fırını, pişirilmesi, şekli, tadı ve bayatlamayan özelliği ile yalnızca Türkiye’de değil dünyada da eşi olmayan Vakfıkebir Taş Fırın Ekmeği, ustaları tarafından festivalde pişirildi. Festivalde; Prof. Dr. Hamit Köksel, Tarım Bakanlığı Gıda Kodeks Daire Başkanı Selman Ayaz ve Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, sağlıklı ekmek söyleşisinde Fikirlerini dile getirdi.

MİNE ATAMAN İLE CENNETTE İLK SOFRA

Cennette İlk Sofra Bilge Kadın, Anadolu uygarlıklarında buğdayın, ekmeğin ve insanın öyküsünün anlatıldığı bir başucu kitabı. Bu kitaba bir masal kitabı diyebiliriz, mitoloji kitabı diyebiliriz ama ille de insan diyorsanız bu bir insan kitabı insanlık halleri anlatılıyor.

Milattan önce 12 bin yılında bilge bir kadın bir avuç tohumu toprakla buluşturdu o günden sonra insanoğlu yeryüzünde köksaldı. Bu köksalma meselesi her zaman iyiye delalet olmadı tabi; Mevlana diyor ki ‘’ Biz mi harman savurduk yoksa buğday derdine düştükte harman mı bizi savurdu’’ İnsanoğlu bazen yoldan düşüyor gibi oldu, yoldan çıkıyor gibi oldu bu kitap aslında öze dönüşün tohuma yeniden sarılmanın mayalanmaya inanmanın kitabı. Bundan dolayı anadoluda yaşamış bütün farklı kültürlerin ekmeğe, buğdaya katkıları insanlığa katkıları ademoğlunun nereden nereye geldiği meselesi üzerine yazılmış bir kitap.

Kitabın içerisinde insanın yaşadığı her şeyi bulmak mümkün; insanın bütün sızıları bütün eylemleri her şey bu kitap içerisinde var.

Buğdayın nereden nereye geldiği de var aslında bugün çokça konuşuluyor. Bazen bir Hitit masalında var bazen Akadlar’a gidiyor daha sonra Urartular’a Selçuklu’ya gidiyor. Mevlana ve Yunus’un sabrını bize öğütlüyor Osmanlı’ya geliyor Osmanlı’da başka başka eller görüyor Kurtuluş Savaşı’nda bir dilimi ile mucizeye tanık oluyor daha sonra başka bir bilge kadın Şerife bacı Kurtuluş Savaşı’nda mucizeyi yaratıyor. Genç Cumhuriyet dönemine geldiğimizde de her acıyı her sızıyı ekmek ile anlatıyoruz. Ekmek parası , ekmek aslanın ağzında tüm bunlar çok önemli bu kitap bir taraftan da milli ekmeğin artık dünya yolcusu olduğu zamanı çok önemli.

Ekmeğimiz artık dünya yolcusu olmalı, dünya yoluna çıkmalı artık biraz bunu anlatıyor kitap. İnsan olmak ile hayatının ustası olmak arasındaki meseleleri dünya telaşelerini anlatıyor bu yüzden de sadece buğday ve ekmek meraklıları değil insan meraklıları da bu kitabı okumalı.

KASTAMONU EKŞİMAYA KÖY EKMEĞİ’DE İLGİ ÇEKEN STANDLAR ARASINDAYDI

Mehmet KERTİŞ: Köyümüzde organik üretim yapmaktayım. Yıl sonu veya dönem bittiğinde hasat bitince Türkiye’nin İstanbul, Ankara , Bursa ve diğer illerine ürünlerimizi tanıtmaya ve organik ürünlerimizden vatandaşlarımıza tattırmaya çalışıyoruz. Genelde ürünlerimizin çeşitleri Siyez bulguru, Siyez unu, köy ekmeği , ekşi maya var. Buğdayı ve siyezi hayvan gübresi ile yapıyoruz tarım ülke müdürlüğünün denetiminde bu üretimleri yapıyoruz. Ürünlerimizde GDO olmadığı tescillidir.

Siyez ekmeği genetiği ile oynanmayan bin yıllık bir ürün biz bunu eski ilkel yöntemler ile yapıyoruz. Siyez ekmeğinin yapılışını anlatacak olursak hepsi kendi üretimimiz katkı maddesi kesinlikle kullanmadan su,tuz, ekşi maya ile yapıyoruz.