Yaşanmakta olan bu salgın ve ekonomik kriz döneminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı yardım kampanyalarına bir yenisi daha eklendi; “Ankara’da bir iftar da benden” adı altında başlatılan bu kampanyaya https://www.iftarver.com/ adresindeki web sitesini kullanarak, internet üzerinden katılabiliyorsunuz.

Kredi ya da banka kartınız ile her biri 15 Türk Lirası olan iftar paketlerinden dilediğiniz kadar satın alıp, öncelikle salgın yasakları yüzünden evden çıkamayan 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile yoksul aileler olmak üzere halka dağıtılmasını sağlayabiliyorsunuz.

Bende gelenek ile teknolojinin buluştuğu bu iyilik hareketine, başta Ankara’lı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı karınca kararınca destek verip, katılmaya davet ediyorum.

Unutmayınız iyilik bulaşıcıdır, hızla yayılır ve eninde sonunda her kötülüğü yener…

6 MİLYON TEK YÜREK iyilik hareketi Belpa Mutfak aracılığıyla hazırlatılan iftar ve sahur paketleriyle evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ve evinden çıkmaması gereken 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere ve dar gelirli ailelere ulaşmayı hedefliyor.

https://www.iftarver.com/ adresinde günlük olarak kaç iyilik severin, kaç iftar paketi bağışladığı, il il son derecede şeffaf bir şekilde yayınlanıyor, isteyen girip istatistiklere serbestçe bakabiliyor.

Son derecede sevindirici olan husus ise şu; Sadece Ankara’dan değil Türkiye’mizin her ilinden iyilik severler bu kampanyaya katılmış ve bu yazının yazıldığı saatlerde 500 bin iftar paketi aşılmış bulunuyor.

Konuştuğum ya da beni arayan bir çok ise kişi ise aşırı yoğunluk sebebi ile web sitesine girmekte ve iftar paketi satın almakta zaman zaman sıkıntı yaşandığını ifade ediyor, bu bilgiyi de ben yetkililere ulaştırmış olayım.

Bu biyolojik ve ekonomik kriz ortamında kent yoksulluğu ile mücadelede yerel yönetimlere çok büyük bir görev düşmektedir. Türkiye’de zaten çok yüksek seyreden işsizlik oranlarına bu süreçte en az 5 milyon yeni işsiz eklenmiş bulunuyor. Bir çok kişi ise ya ücretsiz izne çıkarıldı ya da kısa çalışma ödeneği almaya başladı ve gelirleri düştü. Daha da vahimi bir çok iş yeri kapalı özellikle çok sayıda küçük esnafta bir anda aç açık ortada kalıverdi gelirleri kesildi, lakin borcu harcı, kirası kredisi, çeki senedi ortada duruyor ödenmeyi bekliyor.

Böyle bir çifte kriz ortamında inanç ve geleneğimizin çok önemli bir parçası olan iftar ve sahurda belediyenin halka yardım etmeyi aksatmaması son derecede takdire şayan bir davranıştır. Geçmişte belediyeler toplu iftar yemekleri verirdi, sadece belediyeler değil aynı zamanda hali vakti yerinde olan zenginlerde iftarlar düzenlerlerdi.

Zenginle yoksulu bir sofrada buluşturan, bu paylaşımcı gelenek ne yazık ki bu sene salgın nedeni ile mümkün değil, ama bu tip organize dayanışma hareketleri ile bu güzel geleneği sürdürmekte maddi, manevi çok büyük faydalar vardır.

Bu arada belediyelerin yardım faaliyetlerini siyasi kıskançlık sebebi ile baltalamaya çalışan her türlü hareketin vatandaşlarımızdan büyük tepki aldığını da gözlemliyoruz. Hemşehrilerine yardım yapmaya çalışan belediyeleri paralel devlet kurmakla suçlamak ve fetö ya da pkk gibi terör örgütleri ile özdeşleştirmeye kalkmak, bu tip ifade sahiplerine siyasi bir yarar getirmeyecek, sadece bu sözleri sarf edenleri aciz ve komik bir duruma düşürecektir.

Vatandaşlara yardım bu ülkede belediyelerin tercihi değil, anayasal görevidir! Yıllardır bu ülkede belediyeler vatandaşa yardım eder, etmeyen belediyeler ise eleştirilir.

Bedava ekmek dağıtanı gözaltına almak, yardım hesaplarına bloke koyup yardımı engellemek; hukuk, vicdan, izan ve ahlaka aykırı, asla kabul edilemeyecek siyasi eylemlerdir! Bu tür iş ve eylemler ile oy devşirebileceğini umanlar ise boylarının ölçüsünü elbette seçim sandığında alacaklardır.