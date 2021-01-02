Ankara’da bina otoparkında 3 genç ölü bulundu / Ek fotoğraflar

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Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için camilere gidilebilecek
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında bu akşamdan pazartesi sabahına kadar sürdürülecek sokağa çıkma kısıtlaması sırasında cuma namazlarını kılmak isteyenlere en yakındaki camiye...
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