Ankara’da Beşiktaş’ın şampiyonluk konseri

Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da yaşayan Beşiktaşlılar, takımlarının şampiyonluğunu düzenlenen konserle kutladı.

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği ve Ankara Beşiktaşlılar Cemiyeti, Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutlamak için ATO Congresium’un terasında konser düzenledi. ‘Şampiyon Sensin’ ismi verilen gecede yüzlerce Beşiktaşlı taraftar bir araya geldi. Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Erdoğan, çok zor bir sezon geçirdiklerini söyleyerek, “Kulübün her yöneticisi, görevlisi o kadar çok çaba sarf etti. Bütün çabalarımıza değdi. Şimdi ise kutlama zamanı. Yorgunluğumuza değdi. Pandemi sebebiyle sizlerle çok ayrı kaldık. Yokluğunuzu çok hissettik. Sizi de çok özledik” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından sahne alan EYPİO ve Gülşen, Beşiktaşlı sevenlerine konser verdi.

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