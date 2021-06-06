Ankara’da 718 parça tarihi eser ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan U.A.’nın üzerinde 718 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Beypazarı’nda yaşayan U.A.’nın piyasaya tarihi esere süreceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Boyalı Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonla U.A.’yı yakaladı. U.A.’nın üzerine yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 710 adet sikke ve 8 adet metal süs eşyası ele geçirildi. U.A. gözaltına alınırken, tarihi eserlere el konuldu.

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