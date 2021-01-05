Ankara’da 44 kaçak göçmen yakalandı 

Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’da polis, kimlikleri ve pasaportları bulunmayan Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu 44 kaçak göçmen yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Altındağ’da 23, AŞTİ’de 11, Gölbaşı’nda 6, Mamak’ta 4 olmak üzere toplam 44 kaçak göçmeni yakalayarak emniyete götürdü. Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmeleri ve Geri Gönderme Merkezi’ne teslimi için çalışma başlatıldı.

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