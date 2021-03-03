Ankara’da 31 kilo eroin ele geçirildi

Çin tuzu, bağımlılık yapıcı özelliğinin yanı sıra vücuda verdiği ciddi zararlardan dolayı sağlık uzmanlarınca tehdit olarak görülen maddeler arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalarda, yemeklere lezzet vermek ve gıdaların raf ömrünü uzatmak için sıkça kullanılan ve Çin tuzu olarak bilinen monosodyum glutamatın (MSG) sinir sistemini bozduğu ve vücutta iltihabi reaksiyonlara neden olduğu ortaya çıktı.