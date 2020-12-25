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Kategoriler: Yerel Haberler

Ankara’da, 3 aylık bebek emzirilirken öldü

Ankara’da, 3 aylık Suriyeli M.A., annesi emzirirken nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 06.30 sıralarında Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi 1368 Sokak’ta meydana geldi. Suriyeli İ.A., 3 aylık bebeğini emzirirken nefessiz kaldığını fark etti. H.A. ile İ.A. çiftinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde M.A.’nın öldüğü belirlendi. Bebeğin ölümünden şüphelenilmesi üzerine polise haber verildi. Gelen polis ekipleri de evde inceleme yaptı. M.A.’nın cesedi, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Boğazına süt kaçması sonucu öldüğü tahmin edilen bebeğin kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek. H.A. ile İ.A. çifti ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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Etiketler: Ankara'dabebekölüm
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