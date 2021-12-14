Ankara’da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,(DHA) – ANKARA’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüphelinin otomobillerinde yapılan aramada 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.A.’nın, kullanımı ve satışı kırmızı veya yeşil reçeteye tabi olan uyuşturucu hapları yüklü miktarda temin ederek Keçiören’de satışını yaptığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, E.A.’yı yakın takibe aldı. E.A. ve beraberindeki A.P. ile T.A.’nın kullandıkları otomobili takip eden ekipler, Güçlükaya Mahallesi Zileliler Sokak üzerinde durdurarak E.A., A.P. ve T.A.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramada, satışı reçeteye tabi olan ve koliler içine gizlenmiş 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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