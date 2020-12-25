Ankara’da 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fatih POYRAZ-Burak TEKİN-Onur Can KANKAL/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da 2 ayrı silahlı kavgada Aykut Danacı ve ‘Dalin’ lakaplı İsmail Altun’u öldürüp, Abdulkadir Denek, Ahmet Şeyhoğlu ve İlhan Tür’ü yaraladıkları belirlenen 4 şüpheli, saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki ifadelerinde cinayetleri itiraf eden 4 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İlk olay, 3 Kasım Salı gecesi Mamak 19 Mayıs Bulvarı General Eşref Akıncı Kışlası önünde meydana geldi. Aykut Danacı, Abdülkadir Denek ve Ahmet Şeyhoğlu ile husumetli oldukları öğrenilen grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sonrası Danacı, Denek ve Şeyhoğlu 06 BCP 315 plakalı otomobille kaçmaya çalıştı. Diğer gruptakiler ise, otomobille takip ettikleri Danacı kontrolündeki otomobile kurşun yağdırdı. Danacı’nın kontrolünden çıkan otomobil, General Eşref Akıncı Kışlası önünde takla attı. Saldırganlar araçlarından inerek takla atan otomobile ateş etmeyi sürdürdü. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Aykut Danacı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Abdulkadir Denek ile Ahmet Şeyhoğlu, yaralandı.

İKİNCİ OLAY ALTINDAĞ’DA YAŞANDI

İkinci olay ise 16 Aralık Çarşamba günü Altındağ Çamlıtepe Caddesi’nde meydana geldi. Husumetli olan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, ‘Dalin’ lakaplı İsmail Altun ile seken kurşunların isabet ettiği kafede çalışan İlhan Tür yaralandı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini gören şüpheliler, kaçtı. Yaralılardan İsmail Altun, yakınları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Altun, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İlhan Tür ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

ÇELİK YELEK GİYDİRİLEREK ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 olaya karışan şüphelilerin aynı kişiler olduğunu belirledi. Bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ü.L, H.L, E.Ç. ve S.Ç. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Pursaklar ilçesindeki bir evde saklandığını belirleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Eve, Polis Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinde cinayetleri işlediklerini kabul eden şüpheliler, çelik yelek giydirilerek, yoğun güvenlik önlemleri altına adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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