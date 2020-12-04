Ankara’da 2 bin 23 litre etil alkol ele geçirildi

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da polisin düzenlendiği operasyonda, çok sayıda cinsel uyarıcı ürün, kaçak tütün ve etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ihbar üzerine Yenimahalle’deki depoda kaçak içki bulunduğunu belirledi. Polis, depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada 2 bin 23 litre etil alkol, 799 alkol kiti, 289 cinsel uyarıcı ürün, 6 bin 400 kilogram tütün, 500 gram nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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