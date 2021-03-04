Ankara’da 15 bin personelle dinamik denetim süreci başladı

Burak TEKİN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği Kovid-19 tedbirlerine yönelik ‘Dinamik Denetim Süreci’ genelgesi kapsamında Ankara’da 15 bin personelle denetimlere başlanıldı. Denetimlere katılan Vali Vasip Şahin, “Kent güvenliği yönetim sistemi kameraları, kentteki diğer kameralar ve teknolojinin bize sunduğu diğer imkanlar denetimlerde sonuna kadar kullanılacak” dedi.

Ankara’da ‘Dinamik Denetim Süreci’ konulu genelge kapsamında oluşturulan heyetler sahaya indi. Ankara Valisi Vasip Şahin beraberinde Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve beraberindeki heyet ile Altındağ Çevreli Caddesi’nde denetimde bulundu. Vali Şahin, cadde üzerinde esnafını gezerek işletme sahiplerini ve çalışanları, uygulanacak olan tedbirler konusunda uyarıda bulundu.

Burada açıklamada bulunan Vali Şahin, denetim sürecinin öncekilerden farklı olduğunu belirterek, “Sürekli sahada olunacak, sürekli denetim yapılacak. Bir de denetim ekipleri sadece, daha önce tespit ettiğimiz denetim ekiplerinden müteşekkil olmayacak. Bunun yanı sıra, diğer kurumların, belediyelerin, hatta esnaf odalarının, ticaret odalarının, organize sanayi bölgelerinin de kendi içlerinde oluşturacağı ekiplerle yapacağı denetimler de, ‘Dinamik Denetim Süreci’ içeriyor” dedi.

‘TEKNOLOJİ SONUNA KADAR KULLANILACAK’

Vali Şahin, denetimlerde teknolojinin faydalarından sonuna kadar kullanılacağını söyleyerek, “Kent güvenliği yönetim sistemi kameraları, kentteki diğer kameralar ve teknolojinin bize sunduğu diğer imkanlar denetimlerde sonuna kadar kullanılacak. Burada tabi hedefimiz, vatandaşımızın her birini bu salgın riskinden uzak tutabilmek, salgına karşı koruyabilmek ve ülkemizi bir an önce bu salgın sıkıntısından, riskinden uzaklaştırabilmek. İlimizde en az 15 bin personelle sahadayız. Hatta kolluk kuvvetlerimizin sahaya çıkması ile birlikte belki personel sayısı 20 binleri de bulabilecek. En az 15 bin arkadaşımız ile biz sahadayız. Bugünkü denetimlerimizin ağırlığını rehberlik ve bilgilendirme oluşturuyor. Bundan sonra daha detay denetimlere ağırlık vereceğiz. Amacımız tabii ki Ankara’yı maviye döndürmek. Hatta sıfırlamak. Tabi bütün illerimizin, ülkemizin amacı bu. Bu bir yarış olmaktan ziyade, bir ödev. Bizim bunu maviye döndürmek gibi toplumsal bir ödevimiz var. Bunun için de iyi çalışmalıyız” diye konuştu.

‘ÇOK DOĞRU BİR FİYATLANDIRMA DEĞİL’

Vali Şahin, kentte ekmek fiyatlarına yapılan yüzde 16’lık zama ilişkin ise, “Biliyorsunuz ekmek fiyatlarını belirleme yetkisi esnaf ve ticaret odalarının. Ama bizim valilik olarak bu odalarımızı önce toplantıya çağırıp, o toplantıda uygun karar çıkmazsa, itiraz edip yargıya gitme hakkımız var. Şimdi bu süreçteyiz. Odalar ekmek zammını açıkladılar. Ama bize göre çok doğru bir fiyatlandırma değil. Bunun için toplantıya çağırdık. Bugün ve yarın toplantımız var. Eğer belli bir noktada mutabık kalamazsak valilik olarak yargı yoluna gideceğiz” ifadesini kullandı.

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