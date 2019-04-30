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30 Nisan 2019
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Öne Çıkan

Ankara’da 1 Mayıs’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Editör Editör

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Ankara Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kentte düzenlenecek etkinlikler için araç trafiğine kapatılacak yolları belirledi.

Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“1 Mayıs 2019 Çarşamba günü 10.00-18.00 saatleri arasında bazı sendika ve odalar organizesinde, Kazım Karabekir Caddesi AKM yanında toplanılarak Anadolu Meydanı’na kadar yürümek suretiyle burada ‘1 Mayıs Emek ve Mücadele Günü’ konulu açık hava toplantısı yapılacaktır. Söz konusu etkinlikle ilgili olarak 30 Nisan 2019 Salı günü saat 24.00’ten etkinlik sona erene kadar Anıt Caddesi (Gençlik Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası),

01 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 08.00’den etkinlik sona erene kadar; Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası), Hipodrom Caddesi (Mevlana Bulvarı kesişimi ile Gar Kavşağı arası), GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası), Gençlik Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi arası), Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları, Anadolu Meydanı ile yan varyantları ve buralara açılan cadde/sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.”

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