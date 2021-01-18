Ankara’da, 1 haftada uyuşturucuya 30 tutuklama

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, son 1 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 340 kişi gözaltına alındı, toplam 14,2 kilogram eroin ele geçirildi. Şüphelilerden 30’u tutuklandı,

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında tespit edilen uyuşturucu şüphelilerine yönelik 11-17 Ocak tarihleri arasında operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonlarda, 340 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 14,2 kilogram eroin, 2,1 kilogram esrar, 1,2 kilogram bonzai, 545 gram metamfetamin ve 5 bin adet sentetik ecza maddesi ele ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri serbest bırakıldı.

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