Ankara’da, 1 haftada uyuşturucuya 30 tutuklama

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, son 1 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 340 kişi gözaltına alındı, toplam 14,2 kilogram eroin ele geçirildi. Şüphelilerden 30’u tutuklandı,
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında tespit edilen uyuşturucu şüphelilerine yönelik 11-17 Ocak tarihleri arasında operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonlarda, 340 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 14,2 kilogram eroin, 2,1 kilogram esrar, 1,2 kilogram bonzai, 545 gram metamfetamin ve 5 bin adet sentetik ecza maddesi ele ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde, TIR’ın dorsesinin lastikleri tutuştu. Sürücü, çekici…
Arif ARSLAN/SASON (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelanda mezra yolunu kapatan dev kaya…
Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaza büründü, kartpostallık görüntüler…
Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 25…
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüksek faizle borç para vererek 2…
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta özel bir okul, öğrencilerin karla oynama isteği üzerine online eğitime yarım…