Ankara’da 1 ayda 9 milyon lira ‘koronavirüs’ cezası

Ankara Valiliği, 1 aylık denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayan 22 bin 652 kişi ve iş yeri sahibine 9 milyon 629 bin 245 lira ceza uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliği’nin Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “İlimizde 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında virüsle mücadelede; 7 bin 129 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 520 bin 482 kişi ve işyeri denetlenmiş bu denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayan 22 bin 652 kişi ve işyerine 9 milyon 629 bin 245 lira para cezası uygulanmıştır” denildi.