Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 21 Mart’tan beri koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatılan AVM’ler ve Halk Pazarlarının açılmasının ardından denetimlerini sıklaştırdı.

Halk sağlığını korumak amacıyla AVM’lerde kontrolleri artırdıklarını belirten Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, “Eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarılarda bulunuyoruz” dedi. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan da halk pazarlarında maske dağıttıklarını ve birçok noktaya fotoselli el dezenfektan otomatı yerleştirdiklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan AVM’ler ve Halk Pazarlarının yeniden açılmasıyla kontrollerini artırdı.

Ankara Zabıtası, Başkent’te faaliyetlerine tekrar başlayan AVM’lerde hijyen ve sosyal mesafe önlemleri başta olmak üzere yayımlanan genelgeler doğrultusunda iş yerlerini denetlemeye başladı.

KURALLARDAN TAVİZ VERİLMEYECEK

Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında toplum sağlığını önceleyen çalışmalara önem verdiklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

“Birçok ekip oluşturduk. Ankara’nın dört bir tarafında ekiplerimiz AVM’lerde, berber ve kuaför salonlarımızda denetimlerini sıklaştırdı. Başkent 153’e gelecek ihbarları değerlendirmek üzere mobil ekiplerimiz de hazır. AVM’lerin içinde yüzde 10 kuralı, AVM içindeki iş yerlerinde ise yüzde 8 kuralı uygulanacak. Metrekarenin yüzde 8’i, yüzde 10’u kadar personel kabul edilebilecek. Yaptığımız kontrollerde hem asansör önündeki bekleme mesafelerinin korunması için yer yapışkanlarının yapıştırıldığını hem de asansör içindeki müşteri sayısını sınırlandırıcı uyarıların yazıldığını görüyoruz. Asansörlerde müşterilerin sırtları birbirine dönük, yüzleri duvarlara dönük durmalarına yönelik çıkartmaların da yapıştırılmış olması gerekiyor. Yürüyen merdivenlerde aynı uyarıların olması lazım. El dezenfektanları da AVM’nin muhtelif yerlerinde bulundurulmalı. Çocuk ve alışveriş arabalarının ortak kullanılmaması gerekiyor. Bu nedenle onların bir kenara ayrılıp bağlanması gerekiyor. İş yerlerinde de yine mesafe koruyucu tedbirler, deneme kabinlerinin yarısı kadarının kullanılması, denenmiş kıyafetlerin 24 saat boyunca tekrar askıya asılmaması ve kasada el dezenfektanı bulundurulması gibi önlemler alınmalı. Bazı mağazalar açık değil açık olan mağazalar ise eksikliklerini gideriyor. Eksikliklerini gidermeyen örneğin yer yapışkanları eksikliği olan mağazaları uyardık. Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına göre denetlemeleri gerçekleştiriyoruz. Esnaf bir kriz ortamında olduğu için ceza yazmak, kapatma cezası uygulamak, ruhsat iptaline gitmek gibi yöntemleri tercih etmiyoruz. Bizler halkın sağlığını korumak için mücadele veriyoruz. Aksaklıkların, eksiklerin giderilmesini tercih ediyoruz. Vatandaşa layık olduğu hizmetin sunulması ve belediye olarak da üstümüze düşen vazifenin yerine getirilmesi sorumluluğu ile hareket ediyoruz.”

BÜYÜKŞEHİR’DEN AVM’LERE KLİMA UYARISI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, salgının önlenmesi, vatandaşların hayatlarını korumak amacıyla alınan tedbirlere ilave olarak binalarda klima sistemlerinin yüzde 100 kapasiteyle çalıştırılması için Başkent’teki tüm AVM’lere uyarı yazısı gönderdi. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan imzalı uyarı yazısında, şu ifadelere yer verildi:

“11 Mayıs 2020 tarihinde açılması planlanan Alışveriş Merkezlerinin (AVM) tüm alanlarında havalandırma sistemlerinin yüzde 100 temiz hava kapasitesiyle çalıştırılmasına gerek duyulmaktadır. Büyük ve küçük hacimli alanların iklimlendirme tesisatlarında uygun düzenlemeler yapılması ayrıca bunların bakım ve periyodik muayenelerinin düzenli şekilde takip edilmesi ve filtreleme konusunda da virüs ile mücadeleye uygun filtrasyon seçilmesi hususlarında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.”

BAŞKENT ESNAFINA MASKE DAĞITIMI DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Başkent esnafına maske desteğini ise sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, alışveriş merkezlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından Başkentlilerin yoğun olarak alışveriş yaptığı Maltepe ve Osmanlı Pazarı esnafına da maske dağıttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından pazar kapılarına ayrıca sensörlü el dezenfektan otomatları da yerleştirilmeye başlandı.

Dükkanını yeniden açan esnafa maske desteğinin devam edeceğini söyleyen Büyükşehir Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Maltepe ve Osmanlı Pazarımız açıldı. Dışkapı Pazarı da kısa bir süre içinde açılacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın selamlarını esnafımıza ileterek maske ve dezenfektan teslim ettik. İş birliği içinde çalıştığımız esnafımızdan, meslek odalarından temizlik ve dezenfeksiyonun yanı sıra sosyal mesafeye dikkat etmelerini rica ettik. İnşallah bu dönemi hep birlikte hasarsız şekilde atlatmak için biz elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

PAZARCI ESNAFINDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde Başkan Yavaş’ın esnafa yönelik desteğinden dolayı teşekkür eden Maltepe Pazarı İşletme Kooperatifi Başkanı Satılmış Çiloğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve hizmeti geçen tüm personele teşekkür ederiz. Seçimden önce olduğu gibi verdiği sözü yerine getirdi. Bugüne kadar hem içeride hem de dışarıda yaşadığımız sıkıntılarımıza karşı çok duyarlı oldu. Şükranlarımı sunuyorum” derken, Maltepe Pazarı esnaflarından Namık Ayan düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Belediyeden yaptığımız bütün isteklerimiz Mansur Başkanımız tarafından yerine getirildi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bizler de temizlik ve dezenfeksiyon konusunda elimizden geleni yapacağız.”

Maske dağıtımı sırasında toplum sağlığı için hijyen kurallarının hatırlatıldığı pazarcı esnafı, müşterilerinin gönül rahatlığıyla alış veriş yapabilmesini arzu ettiklerini belirtirken, İsmail Elmas adlı bir başka esnaf da, “Pazarımız açıldı, çok mutluyuz. Belediye Başkanımızın yaptığı tüm yardımlar için çok teşekkür ederiz. Ramazan ayı boyunca bizi yalnız bırakmadı gıda ve para yardımı yaptı. Maskeden eldivene hatta dezenfektana kadar ne ihtiyacımız varsa karşılandı. Bugün esnafa kucak açtı, kendisi esnaf babası çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Osmanlı Pazarı Kooperatif Başkanı Kasım Öz de Büyükşehir’in desteğinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Uzun süren bir kapalılık dönemi geçirdik. Koronavirüs yüzünden çarşı esnafımız dükkanlarını kapatmıştı. Bugün de esnafımız birlik beraberlik içinde gerekli ekipmanlar, sosyal mesafe kuralını uygulayarak ve en önemlisi de Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteği ile dükkanlarımızı açtık. Maskelerimizi esnafımıza dağıtan Büyükşehir’e teşekkür ediyoruz.”