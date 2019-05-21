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21 Mayıs 2019
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, İnsan sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine nedenolan atıkları kaldırıyor
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Ankara Zabıtası’ndan Atıkla Mücadele

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, İnsan sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine nedenolan atıkları kaldırıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını olumsuz etkileyen ve çevreyi kirleten atıkların temizliğini sürdürüyor. Başkent’te son günlerde İskitler Demir Sanayii bölgesine atılan kağıt ve plastik atıklar ile hurda yığınları Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından temizlendi.

TOPLAM 2 BİN 500 TON ATIK TOPLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan metruk binaları usulsüz olarak atık toplama alanı olarak kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu’nun 2017/65 sayılı karar ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği düzenlenen atık temizliği ile şehir görüntüsünü bozan, insan sağlığını tehdit eden ve çevreye zarar veren atıklar, bölgeden toplanarak Altındağ Gicik’te bulunan döküm alanına gönderildi.

Büyükşehir’e ait 3 iş makinesinin ve 30 kamyonun toplam 2 bin 500 ton atığı topladığı operasyona, Çevik Kuvvet Polisi de destek verdi.

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