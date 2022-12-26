Ankara Yenimahalle’de 7+1 dubleks daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Yenimahalle İlçe, YAKACIK-İMAR Mahalle/Köy, 43784 Ada, 1 Parsel, 25 Nolu Bağımsız Bölüm Parselin ortasında, 24 nolu dubleks konutun bitişiğinde yer almakta olup, güneybatı, kuzeybatı ve kuzeydoğu cephelidir. Bina Bodrum + Zemin + 1 Normal+ Çatı kat olarak 1999 yılında inşa edilmeye başlanmıştır. Bodrum kat; depo, sığınak, wc bölümlerinden ibaret olup net faydalı alanı 63 m2, Zemin kat; bina girişi, antre, salon, mutfak, wc, 2 balkon bölümlerinden ibaret olup net faydalı alanı balkonlar hariç 62 m2 (balkonlar 8 m2), 1. Normal kat; antre, hol, 3 oda, banyo, duş, 1 balkon bölümlerinden ibaret olup net faydalı alanı balkon hariç 72 m2 (balkon 6 m2), Çatı kat; 2 çatı boşluğu, teras bölümlerinden ibaret olup net faydalı alanı teras hariç 37 m2 (teras 36 m2).Bina girişi site içerisinden, kuzeybatı cepheden, zemin kattan sağlanmaktadır. Dış cephesi boyalıdır.

Adresi : Kuzey Yıldızı Mahallesi, Karaadağ 2 Caddesi, Doruk Villakent Sitesi, No: 78/25 Yenimahalle / ANKARA

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Artırma Bilgileri :



1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2023 – 13:30



Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 13:30 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2023 – 13:30



Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2023 – 13:30

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