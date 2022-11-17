Ankara Yenimahalle’de 7.121 m² tarla mahkemeden satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Ergazi Mahallesi 42699 ada, 2 parsele kain 7.121,00m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz kuzeyde imar yoluna, güneyde İstanbul Yolu olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’na, batıda 42699 ada, 2 parsele, doğu cephede İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşağı rekreasyon alanına komşu olduğu, üzerinde herhangi bir yapının bulunmadığı bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Ergazi İmar Mahallesi 42699 Ada 2 Parsel Sayılı Tarla Yenimahalle / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2023 – 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2023 – 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2023 – 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2023 – 14:00

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