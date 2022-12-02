Ankara Yenimahalle’de 6+1 dubleks daire icradan satılıktır

- Reklam -
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Yenimahalle İlçe, ESENTEPE Mahalle, 8072 Ada, 2 Parsel, 3. Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölüm ÇATI ARALI KONUT nitelikli taşınmaz; Bina; 2 bodrum + zemin + 3 normal kat + ç.akattan oluşmaktadır. Bina 6 katlı, 5 bağımsız bölüm içermektedir. Bina girişi Zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır.Taşınmazın yer aldığı binaya ait kapalı otopark bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina 2000 yılında inşaatına başlanmış olup, 22 yaşındadır
Adresi : Ergenekon Mah. Ragıp Tüzün Cadde No: 314 Daire:5 Yenimahalle / ANKARA
- Reklam -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2023 – 13:40
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2023 – 13:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2023 – 13:40
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2023 – 13:40
İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
- Reklam -