Ankara Yenimahalle’de 5+1 dubleks daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Yenimahalle İlçe, Avcılar Mahalle/Köy, 61356 Ada, 7 Parsel, A Blok, 14.Kat, 59 nolu Bağımsız Bölüm satılacaktır. 2. Bodrum Katta 13 araçlık kapalı otopark bulunmaktadır. Binada 3 adet asansör bulunmaktadır. Site içerisinde otopark, yüzme havuzu ve spor alanları yer almaktadır. Konut nitelikli taşınmaz binanın 14. katında yer almaktadır. Güneydoğu, güney batı cephelidir.14 no’lu mesken Alt katta; salon, oda, antre, mutfak, kiler, wc, ebeveyn banyosu, balkon üst katta ise 4 oda, antre-hol, banyo ve teras alanlarından oluşmaktadır. Taşınmazın ısıtma sistemi merkezi sistem doğalgazlı kalorifer tesisatı ile sağlanmaktadır. Balkon alanı cam balkon sistemi ile kapatılmıştır. Açık teras bulunmakta olup 63 m, balkon alanı 30 m’dir. Net Kullanım alanı 206 m2 olarak ölçülmüştür. Brüt alanı toplam 322,37 m2 dir.

Adresi :Avcılar Mahallesi, Karahöyük Caddesi, Yonca Life Sitesi, A Blok, No:2A/59 Yenimahalle / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2023 – 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2023 – 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2023 – 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2023 – 14:40

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