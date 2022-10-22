Ankara Yenimahalle’de 5.861 m² arsa icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İvedikköy-imar Mahallesi, 44713 Ada, 11 Parsel, Arsa nitelikli taşınmazın borçlu adına kayıtlı 482/5861 hissesi satılacaktır. Parsel üzerinde bölgenin eski durumundan kalma, değişik katta, farklı tekniklerle yapılmış imarsız/eski yapılaşma koşullarına uygun planlı/plansız yapılar bulunmaktadır. Parselin yakın çevresinde planlı-imarlı yapılaşmalar ve tarımsal alanlar ve seralar bulunmaktadır. Zemini düze yakın yapıdadır. Parsel topoğrafik olarak üzerine her türlü inşaat yapımına uygundur. Bulunduğu noktada alt yapı ve belediye hizmetleri bulunmaktadır.
- Adresi : İvedikköy-İmar Mahallesi, 44713 Ada, 11 Parselde Bulunan Arsa Nitelikli Taşınmaz Yenimahalle / ANKARA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2022 – 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2022 – 14:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2022 – 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2022 – 14:40
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