Ankara Yenimahalle’de 4+1 daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Yenimahalle İlçe, MEHMET AKİF ERSOY Mahalle/Köy, 64472 Ada, 1 Parsel, D blok 28. kat 116 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz mesken nitelikli ve D bloğun 28. katında yer almaktadır.Taşınmaz güney ve doğu cephelidir. Taşınmaz yerinde ve projesine göre; 154 m² net, 170 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz ; 4 oda, salon, mutfak, 2 banyo, giyinme, wc, antre-hol, 2 balkon alanlarından oluşmaktadır. Taşınmaz keşif anında dolu olup mülk sahibi tarafından mesken olarak kullanılmaktadır. . (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Yeşilay Caddesi, No: 5D/116 Yenimahalle / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2023 – 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2023 – 11:40 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2023 – 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2023 – 11:40

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