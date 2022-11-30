Ankara Yenimahalle’de 373 m² arsa ve üzerindeki yapılar mahkemeden satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Güzelyaka Mahallesi, 41530 ada 11 parsel arsa tapu kaydında Güzelyaka Mahallesi 41530ada 11 parsele kain 373,00m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde Suadiye Caddesine cepheli 92 (Üç Katlı) ve 94 (İki Katlı) kapı numaralı gecekondu şeklinde yapıların ve muhtelif yaş,cins ve adetlerde ağaçların yer aldığı, taşınmazın 1,3 km güney doğusunda Yenimahalle Belediyesi, 3,5 km güney doğusunda Ankamal AVM’nin yer aldığı, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, 92 kapı numaralı yapının, bodrum, zemin ve 1. Kat olmak üzere 3 kattan ibaret olup yığma olarak inşa edildiği, yaklaşık 45 yıllık olduğu, binanın her katında 1’er mesken bulunduğu, bodrum katta 2 oda, 1 ara ve diğer müştemilatlardan ibaret olduğu, zeminler mozaik kaplı, duvarları plastik boyalı, soba ile ısıtıldığı, zemin katta dairenin giriş kapısının pvc den imal edildiği, daire 2 oda, 1 ara, mutfak, banyo ve wc hacimlerinden oluştuğu, pencereler pvc doğrama, kapılar ahşap doğrama olup üzeri yağlı boyalı olduğu, doğalgaz kombi ile ısıtıldığı, 1. Kata dışarıdan eski tip mozaik merdiven ile çıkıldığı, daire 2 oda, 1 ara, mutfak, banyo ve wc hacimlerinden oluştuğu, 92 nolu binanın toplam inşaat alanı 239,00m² olarak ölçüldüğü, 94 kapı numaralı yapı, bina bodrum kat ve zemin kat olmak üzere 2 kattan oluştuğu, yaklaşık 50 yıllık olduğu, her katında 1 daire bulunmakta olup tespit esnasında boş olduğu, üst katında 2 oda, 1 salon, mutfa, banyo ve wc hacimlerinden oluştuğu, salonda balkon bulunduğu, pencereler pvc doğrama olup kapılar ahşap doğrama ve yağlı boyalı olduğu, ısınmanın doğalgaz kombi ile sağlandığı, pencerelerde demir korkulukların bulunduğu, 94 nolu binanın toplam inşaat alanının 174,00m² olarak ölçüldüğü, bilirkişi raporunda bildirilmiştir.Ortaklığın giderilmesi yolu ile birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış, gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.

Adresi : Güzelyaka Mahallesi 41530 Ada 11 Parsel Üzerinde Yer Alan Arsa Yenimahalle / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2023 – 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2023 – 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2023 – 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 14:30

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