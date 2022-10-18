Ankara Yenimahalle’de 3+1 daire mahkemeden satılacak

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Ankara Satış Memurluğu tarafından açık artırma ilanı ile Yenimahalle’de 3+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Demetgül Mah. Şehit Cem Ersever Cad. 417. Sok. No: 45/32 Yenimahalle / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 29/11/2022 günü, 2. Satış Günü ise 29/12/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız