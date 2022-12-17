Ankara Yenimahalle’de 3+1 daire icradan satılıktır

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Yenimahalle’de 3+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Barıştepe Mahallesi, 737. Cadde, İbrahim Yazar Sitesi B Blok No: 64B Daire No: 4 Yenimahalle /Ankara adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 01/02/2023 günü, 2. Satış Günü ise 01/03/2023‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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