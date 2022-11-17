Ankara Yenimahalle’de 3+1 daire icradan satılıktır

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Yenimahalle İlçe, ATA Mahalle/Köy, 44784 Ada, 1 Parsel, C BLOK ZEMİN KAT 4 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz yerinde ve projesine göre; 113 m² net, 125 m² brüt kullanım alanına sahiptir.Taşınmaz zemin katta; 3 oda, salon, mutfak, banyo, duş, lvb-wc, 2 balkon ve antre alanlarından oluşmaktadır. Salonda ve odalarda zeminler şap beton, tavan plastik boya, duvarlar alçı sıvalı, kapılar takılı değil, pencere doğramaları pvc doğrama şeklindedir. Mutfak zemini şap beton, duvar alçı sıvalı, tavan plastik boya, pencere pvc doğrama şeklindedir. Banyo ve wc alanlarında; zemin şap beton, duvar beton sıvalı, tavan beton, kapı takılı değil, pencere pvc doğrama şeklindedir. Antre alanlarında ise şap beton, duvar alçı sıva, tavan plastik boyalı, giriş kapısı çelik kapı şeklindedir. Taşınmazın değerleme günü itibariyle %81 inşa seviyesinde olduğu görülmüştür. Taşınmaz boş durumdadır.

Adresi : Ata Mahallesi, 3771/1.Cadde, Palmiye Evleri Sitesi, C Blok, No: 6 Daire No: 4 Yenimahalle / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2022 – 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2022 – 15:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2023 – 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2023 – 15:00

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