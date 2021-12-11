Ankara Yenimahalle’de 3+1 daire icradan satılık

EŞİ, OĞLU VE GÖRÜMCESİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR Bursa'nın Kestel ilçesinde, mandalina yüklü kamyona çarpan otomobilde bulunan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Doç. Dr. Dilek...