Ankara Yenimahalle’de 3+1 daire icradan satılık

- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Ata Mahallesi, Maviyıldız Caddesi üzerinde bulunan 10 kapı nolu Paşa Evleri Sitesinin bulunduğu yere rastlayan A Blok 3. Kat 15 nolu taşınmaz, tapu kaydında Ata Mahallesi, 44753 ada, 1 parsele ait 10.640,,00m2 yüzölçümlü A-B-C Blokla apartman niteliğindeki ana taşınmazın 84/10640 (84m2) arsa paylı A Blok 3. Kat 15 nolu meskenin bulunduğu bina 2 bodrum+zemin+9 normal kattan oluştuğu, taşınmazın fiili durumunun antre, hol, 3 oda, salon, mutfak, wc, 2 banyo ve 2 balkondan müteşekkil olduğu, zeminler, salon ve odalarda laminat parke kaplı, pencerelerin çift camlı pvc doğrama olduğu, bağımsız net alanı 103m2+23m2 balkon olarak ölçüldüğü, brüt yaklaşık 146m2 olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. Adresi : Ata Mah. Maviyıldız Cad. No:10 A Blok No: 15 Yenimahalle / ANKARA 1. Satış Günü : 07/02/2022 günü 11:20 – 11:30 arası
- 2. Satış Günü : 10/03/2022 günü 11:20 – 11:30 arası
- Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu – Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
- İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
- Reklam -