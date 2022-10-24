Ankara Yenimahalle’de 3+1 daire icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, AŞAĞI YAHYALAR Mahallesi, 60446 Ada, 2 Parsel, B Blok 6. Kat 24 nolu bağımsız bölümün bulunduğu Ana Taşınmaz Özellikleri; Ana taşınmaz 4.757 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde A ve B olmak üzere 2 adet bloktan toplam 61 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Konu taşınmaz B blokta yer almaktadır. B blok betonarme yapı tarzda 1 bodrum + Zemin Kat +7 Normal kat ve çatı arası kattan oluşmaktadır.
- Adresi : Aşağı Yahyalar Mahallesi, 983.Caddesi No: 13B Yüksel Sitesi B Blok Daire No: 24 Yenimahalle/Ankara
Artırma Bilgileri :
|1. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2022 – 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2022 – 10:15
|2. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2023 – 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2023 – 10:15
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