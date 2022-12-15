Ankara Yenimahalle’de 3+1 daire icradan satılacak

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Yenimahalle’de 3+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Barış Mahallesi, (Tapuda Çerçidresi),Güzelyaka Caddesi, Demet Kent Sitesi, Bina No: 2 (B2/2), İç Kapı No: 30 Yenimahalle / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 31/01/2023 günü, 2. Satış Günü ise 03/03/2023‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız