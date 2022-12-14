Ankara Yenimahalle’de 3+1 daire icradan satılacak

- Reklam -

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Yenimahalle’de 3+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Turgut Özal Mh., 2220. Cadde, Yunus Emre Sitesi, No: 3 Daire:13 Yenimahalle / Ankara adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 08/02/2023 günü, 2. Satış Günü ise 08/03/2023‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

- Reklam -

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız